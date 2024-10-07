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В России зафиксировали резкое снижение спроса на сигареты

7 октября 2024 09:27
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В России зафиксировали резкое снижение спроса на сигареты

В России объем продаж сигарет летом текущего года снизился на 22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Контур.Маркет», которая проанализировала 45 млн чеков.

«Сильнее всего продажи упали в летние месяцы — в 2024 году объем продаж сигарет сократился на 22% по сравнению с летом 2023», — говорится в сообщении.

При этом весной текущего года продажи упали на 19%, а зимой — на 16%. По мнению аналитиков, такая тенденция может быть связана с устойчивым отказом от курения. В компании обратили внимание на то, что средняя цена на сигареты в 2024-м возросла на 4-9%.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Глава Союза потребителей Петр Щелищ предположил, что законодательные ограничения только «подогреют» интерес молодежи к курению, пишет Газета. 

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