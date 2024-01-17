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В России вступил в силу новый закон о народных художественных промыслах

17 января 2024 14:03
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В России вступил в силу новый закон о народных художественных промыслах

Его главное преимущество в том, что статус мастеров народных художественных промыслов теперь могут получить самозанятые, а не только индивидуальные предприниматели или крупные фабрики.

В России вступил в силу новый закон о народных художественных промыслах. Теперь мастера могут выбирать подходящий налоговый режим, а власти будут оказывать им системную поддержку. Какие ещё нововведения закреплены в этом документе, расскажет Анна Шустер, пишет Смотрим.

Дом Виктории и Леонида Черновых уже давно сравнивают с музеем. В 1988 году они попали в "Гжель" по распределению после окончания Красноярского Художественного института. Сначала работали в производственном объединении, потом открыли своё ИП – стали индивидуальными предпринимателями, затем получили статус самозанятых. Когда на производстве всего два мастера – это намного выгоднее. Налог с дохода – всего 4%, к тому же самозанятые освобождены от страховых взносов. Но художественную ценность своих изделий самозанятые мастера доказать не могли, экспертный художественный совет не мог аттестовать их произведения. Пока в декабре не вышел новый закон о народных художественных промыслах.

Статус мастеров народных художественных промыслов теперь могут получить самозанятые, а не только индивидуальные предприниматели или крупные фабрики. Здесь – в Союзе гжельских мастеров этого ждали несколько лет, потому что 90% участников союза – самозанятые. "Теперь художник, физлицо, в статусе самозанятого тоже может пройти художественный экспертный совет и получить статус уже законно – статус "Мастер народного художественного промысла", – комментирует представитель Союза гжельских мастеров Валентин Розанов.

В 80-е годы Валентин Розанов работал главным художником производственного объединения "Гжель". Он видел, как за последние два десятка лет 9 из 16 местных керамических производств закрыли, а число работников фарфоровой фабрики снизилось с полутора тысяч до 100 человек. Единственным способом выживания и сохранения ремесленных традиций стало открытие домашних мастерских. Таким путем пошли супруги Каштановы. Причем Николай сам построил печь для обжига с температурой 900 градусов и шликеромешалку для приготовления фарфоровой массы. Здесь она перемешивается с постоянной скоростью 320 оборотов в час – иначе появятся пузырьки воздуха – и проходит очистку.

Важно, что в новом законе о народных художественных промыслах закрепили понятие "типовой образец изделия народных художественных промыслов" и зафиксировали основные направления государственной поддержки мастеров. Эксперты отрасли считают это крайне важным, и предлагают пойти еще дальше – ввести дополнительную статью госфинансирования – на техническое перевооружение производств. "У нас практически во всех промыслах используются печи, и замена этих старых печей на новые приведет к сокращению затрат энергоресурсов почти в три раза", – рассказывает председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин.

Еще для сохранения и развития народных промыслов в Ассоциации считают важным развивать рынки сбыта и культурный туризм, ведь одно дело – купить готовую вещь в магазине, другое – на экскурсии в мастерской стать свидетелем рождения предмета искусства и убедиться, что не боги горшки обжигают.

Фото: pxhere.com

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