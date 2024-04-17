В России ужесточат оборот спирта

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Правительство России поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования для оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предлагается создать специальный реестр компаний, работающих с этим спиртом, следует из документа.

«Чтобы попасть в список, организации и индивидуальные предприниматели должны уведомить уполномоченные органы о своей деятельности. Компании, которые этого не сделают, не смогут работать с метанолом, говорится в отзыве кабмина. Законопроектом запрещаются розничные продажи этого спирта», — приводит документ газета «Известия». Отраслевые организации должны будут получать специальные лицензии.

Инициатива была предложена на фоне ежегодных отравлений метанолом, являющимся ядом. Газета уточняет, что в проекте отзыва правительства концепцию назвали «актуальной и заслуживающей внимания».