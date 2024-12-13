в России увеличилось потребление ягод, цитрусовых и масла

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В России наблюдается рост потребления продуктов питания, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Паника по поводу нехватки тех или иных продуктов в России удивительна, заметил Данкверт. Он подчеркнул, что в нашей стране не наблюдается нехватки продуктов, при этом объемы потребления растут.

"Интересные вещи происходят, то у нас возникает паника возникает из-за цитрусовых, мол, их не хватит. В этом году цитрусовых привезли и потребили на 244 тысячи тонн больше, чем в прошлом. Многие вещи с потреблением у нас очень интересно развиваются, и никто это, мне кажется, не анализирует", – заметил Данкверт.

Глава Россельхознадзора отметил, что выросло потребление ягод и масла.

"В этом году потребление ягод на 100 тысяч тонн в этом году увеличилось. По маслу – произвели больше и больше завезли, речь идет об объеме примерно в 30 тысяч тонн масла, и потребили. Очевидно, что потребление увеличивается", – заметил он.

Ранее глава Россельхознадзора отметил, что в России наблюдается прирост потребления мясной продукции, пишет Смотрим.