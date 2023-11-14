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В России стартует годовая имитация космического полета

14 ноября 2023 11:14
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В России стартует годовая имитация космического полета

Во вторник стартует SIRIUS-23, международный эксперимент по имитации межпланетного полета продолжительностью 365 суток. Площадкой для этого уникального проекта стал Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН).

Как сообщает "Интерфакс", проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) — это изоляционный эксперимент, симулирующий основные аспекты будущих межпланетных экспедиций. Основная цель ученых состоит в том, чтобы изучить механизмы адаптации человеческого организма к условиям годовой изоляции, обеспечив в будущем безопасность космонавтов при освоении космоса за пределами низкой околоземной орбиты.

Команда испытателей состоит из пятерых россиян – командира Юрия Чеботарева, врача Ксении Орловой, бортинженера Анжеликаи Парфеновой, исследователей Рустама Зарипова и Ксении Шишениной, а также исследователя Ольги Мастицкой из Белоруссии.

По словам директора ИМБП РАН Олега Орлова, план эксперимента включает около 70 научных программ. В нем также примут участие международные организации и ученые из Индии, США, Турции, Канады и других стран.

Первый эксперимент SIRIUS длительностью 17 суток, прошел в ноябре 2017 года. Затем с марта по июль 2019 года проводилось четырехмесячное исследование. SIRIUS-21, имитирующий полет на Луну, прошел с ноября 2021 по июль 2022 года с участием испытателей из России, США и ОАЭ, пишет Смотрим.

 

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