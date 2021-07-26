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В России стартовал марафон против лесных пожаров

26 июля 2021 09:11
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В России стартовал марафон против лесных пожаров

В пик огнеопасного сезона на портале Ecowiki.ru Движения ЭКА стартовал онлайн-марафон «Лес не без добрых людей». Он направлен на профилактику лесных пожаров. Участники марафона узнают о причинах и последствиях природных возгораний и совершат простые шаги, чтобы сохранить лесные экосистемы. 

Онлайн-марафон «Лес не без добрых людей» включает восемь заданий. Выполняя задания, участники марафона внесут вклад в предотвращение лесных пожаров, вызванных человеком, снизят свое влияние на изменение климата – косвенную причину пожаров – и помогут восстановить уже пострадавшие лесные территории. 

Так, марафонцам предстоит освоить правила пожарной безопасности на природе и рассказать о них своим знакомым и близким, используя материалы, подготовленные Движением ЭКА. Участники попробуют сделать выбор в пользу более экологичных повседневных привычек, заменив одноразовые бумажные вещи на многоразовые, сдав макулатуру или сократив потребление мяса. Они узнают, как посадить лесные деревья через специальный онлайн-сервис или своими руками. Все желающие получат доступ к чек-листу действий во время лесного пожара, которые в экстренной ситуации помогут сохранить жизнь и здоровье. 

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо:

  1. Зарегистрироваться на сайте: ecowiki.ru/les.

  2. Выполнить одно или несколько предложенных заданий.

  3. Рассказать о своих действиях в социальных сетях, используя хештеги #эковики #леснебездобрыхлюдей.

  4. Поделиться результатами в личном кабинете на портале Ecowiki.ru.

«Этим летом мы все с болью наблюдаем за пожарами в Якутии и Карелии. К сожалению, подобные катастрофы становятся современной тенденцией: каждый год в России регистрируется от 9 до 35 тысяч лесных пожаров площадью до 10 млн гектаров. Может показаться, что это настолько масштабная проблема, что мы никак не можем на нее повлиять, однако 9 из 10 лесных пожаров происходят именно по вине человека. Каждый из нас может как минимум соблюдать правила обращения с огнем в лесу и напоминать о них другим. Присоединяйтесь к онлайн-марафону «Лес не без добрых людей» и выполняйте простые задания, чтобы внести посильный вклад в предотвращение лесных катастроф в будущем», – говорит координатор платформы Ecowiki.ru Анна Кудашева.

Участники, выполнившие два и более заданий марафона, получат именные дипломы от портала Ecowiki.ru Движения ЭКА. Присоединиться к марафону можно в любое время без ограничений.

Теги: лес лесной пожар марафон

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