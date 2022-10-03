В России резко вырос спрос на автозапчасти

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Спрос на автозапчасти в России в онлайн-сегменте вырос за 2022 год в 23 раза. Об этом 3 октября сообщило «РИА Новости».

Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за текущий год в 23 раза, по данным маркетплейса Wildberries.

«Наиболее высокая динамика продаж в сентябре 2022 года отмечена в сегменте автомобильных запчастей: по сравнению с 2021 годом спрос на них вырос почти в 23 раза. Повышенный интерес к их онлайн-покупкам может быть вызван тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые», — сообщили в маркетплейсе.

Больше всего в сентябре текущего года у российских автовладельцев пользовались устойчивым спросом масляные, воздушные и салонные фильтры, свечи зажигания, высоковольтные провода, тормозные колодки и диски, стойки стабилизатора и ступичные подшипники. В основном покупатели предпочитали автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и Китая, сообщили специалисты.

В сентябре текущего года чаще всего искали запчасти для Lada и детали для иномарок массового сегмента: Renault Logan, Hyundai Solaris и Kia Rio, пишут "Известия".