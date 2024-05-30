В России резко подняли штрафы для самокатчиков-нарушителей

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Для того, чтобы повысить культуру управления самокатами, в России решили резко ужесточить наказания за нарушение правил безопасного вождения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию операторов микромобильности. По ее данным, суммы штрафов варьируются от 500 до 150 тысяч рублей.

За передачу управления самокатом ребенку будут взимать до 10 тысяч рублей, за поездку вдвоем и большим число пассажиров — пять тысяч рублей, за проезд пешеходного перехода — одну тысячу рублей. За самокат, брошенный поперек дороги или вне зоны парковки, придется раскошелиться на 500 рублей.

Дороже всего обойдется катание на самокате пьяным или в состоянии наркотического опьянения — 150 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя.