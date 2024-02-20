В России проведут масштабную проверку мест установки дорожных камер

199

Генеральная прокуратура совместно с ГИБДД проведет масштабную проверку мест установки дорожных камер по всей России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проверку проведут, чтобы исключить факты использования дорожных камер не по целевому назначению. По информации ГИБДД, в стране в 2023 году число комплексов видеофиксации на дорогах выросло на 8,4 процента и составило 29,2 тысячи. С их помощью водителям вынесли более 220 миллионов административных штрафов, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

По мнению эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, проверка может затронуть вопрос соответствия мест установки камер и расположения очагов аварийности. В свою очередь, к ошибочным штрафам может привести неправильная установка оборудования, отметила эксперт по безопасности Народного фронта Катерина Соловьева. Она уточнила, что неверно выставленный угол камеры или сбой софта может повлиять на корректность работы камеры, пишет Лента.