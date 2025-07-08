В России производство водки за полгода упало на 10,9%

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Производство водки в России в январе - июне 2025 года уменьшилось на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 31,38 млн декалитров (дал), выпуск коньяка упал на 17%, до 3,45 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Рост производства за полгода показали только виноградные и игристые вина. Так, выпуск виноградных вин выросло на 12,4%, до 17,66 млн дал, шампанских - на 18,5%, до 7,2 млн дал. Выпуск всех остальных категорий алкогольной продукции снизился, в общем производство алкогольной продукции в России в январе - июне 2025 года сократилось на 16,1% и составило 73,9 млн дал.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 9,5%, до 46,83 млн дал, а выпуск слабоалкогольной продукции - на 91,6%, до 725,4 тыс. дал. Выпуск ликеро-водочных изделий уменьшился на 0,5%, до 8 млн дал, других спиртных напитков - на 7,5%, до 3,95 млн дал.

Также снизилось производство ликерных вин - на 9,6%, до 644,9 тыс. дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 73,2%, до 48,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 60,5%, до 11,44 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции упал на 84,7%, до 769,2 тыс. дал, пишет ТАСС.