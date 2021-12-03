В России подскочили цены на мандарины

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В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины, сообщили РИА Новости эксперты.

Они изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре этого и прошлого года по данным 800 тысяч смарт-терминалов в регионах.

"Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25 процентов", — рассказали в компании "Эвотор".

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины присутствуют на прилавке круглый год, но "высокий сезон", когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.

По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (против 90 годом ранее). При этом и спрос, и темпы сбыта — довольно высокие. По словам Вострикова, рост цен прежде всего связан с сокращением поставок из Турции, сказалось и удорожание логистики. Сдерживающим фактором, считает он, выступает низкая покупательная способность населения.

Мандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в Россию. География здесь весьма широка: сейчас, отметил Востриков, поставки на российский рынок идут в основном из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.

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