В России не хватает почти 5 миллионов работников

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В России за два года существенно вырос дефицит работников. Недостаток рабочей силы начал тормозить рост экономики.

В исследовании, которое провел научный сотрудник Института экономики РАН Николай Ахапкин, говорится, что на вакантные места требуются еще 4,8 миллиона работников.

Свой вывод эксперт основывает на данных Росстата, который в 2023 году сообщил о дефиците 6,8 процентов от списочной численности сотрудников.

В России рекордно упал уровень безработицы. В октябре доля нетрудоустроенных россиян впервые достигла 2,9 процента.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в экономике практически не осталось свободных рук.

В ближайшие годы России больше всего потребуются работники в производстве, транспортировке и хранении, здравоохранении, науке и IT, пишет Смотрим.