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В России началась четырехдневная рабочая неделя

14 июня 2021 10:04
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В России началась четырехдневная рабочая неделя

Новая неделя началась в России с нерабочего понедельника, граждан ждут всего четыре рабочих дня.

Как поясняли ранее в Роструде, День России выпал в этом году на субботу, 12 июня, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.

При этом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре.

Ранее Минтруд опубликовал проект о переносе выходных в 2022 году. Так, согласно ему, майские выходные в 2022 году сделать раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом, днями отдыха в 2022 году будут дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября, сообщает РИА Новости.

Теги: график работы нерабочие дни праздничные дни

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