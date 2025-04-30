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В России могут появиться два новых праздника

30 апреля 2025 09:11
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В России могут появиться два новых праздника

В России могут появится праздники в честь ветеранов боевых действий и победы над французами в Отечественной войне 1812 года. Об этом пишет ТАСС.

День ветеранов боевых действий предложил отмечать секретарь Совета по делам ветеранов при председателе партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Романович. День победы над французами в Отечественной войне 1812 года намерен ввести руководитель Центрального исполнительного комитета (ЦИК) "Офицеров России" Александр Михайлов.

Они заявили о своих инициативах в ходе пресс-конференции, посвященной автопробегу к 80-летию Победы.

"К 1 июля мы хотим провести большой форум ветеранов боевых действий, чтобы обратиться к руководству нашей страны с предложением ввести 1 июля День ветеранов боевых действий", – пояснил Романович.

Он отметил, что сегодня более чем в 30 регионах России принят закон о ветеранах боевых действий, однако соответствующего документа на федеральном уровне нет.

"Еще в 22-м году мы [с коллегами] писали записку в Администрацию президента по восстановлению празднования Дня победы над галлами в Отечественной войне 1812 года 25 декабря", – подчеркнул Михайлов.

Руководитель ЦИК "Офицеров России" напомнил, что этот праздник ввел еще в 1814 году российский император Александр I. Его праздновали на протяжении 100 лет.

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