В РФ вырос спрос на шенгенские визы

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Российские туристы начали больше интересоваться поездками в страны Европы. В том числе заметно вырос спрос на «комбинированные туры» с посещением сразу нескольких государств региона, сообщает РБК.

По данным издания, в настоящее время количество запросов от граждан РФ на получение шенгенских виз превышает возможности европейских консульств по их оформлению. Из-за этого путешественникам приходится обращаться к визовым агентам.

В материале отмечается, что участники туристического рынка фиксируют рост интереса россиян к поездам в Европу перед началом летнего сезона. Такую же статистику предоставили визовые агенты.

Как рассказала директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова, в текущем году спрос на шенгенские визы увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Она не исключила, что это связано с предоставлением людям возможности получить визу на более короткий срок.

«Наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию», — подчеркивается в публикации со ссылкой на генерального директора сети «Единый Визовый Центр» Алину Гафурову.

При этом она обратила внимание на то, что одним из самых важных факторов для выбора того или иного направления остается срок действия визы. Упомянутые страны «наиболее лояльны» к российским туристам, поэтому и пользуются большей популярностью, пишет Газета.