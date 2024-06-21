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В РФ отзывают автомобили Bentley Bentayga из-за опасной неисправности

21 июня 2024 13:33
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В РФ отзывают автомобили Bentley Bentayga из-за опасной неисправности

Компания АГР, которая является официальным представителем компании Bentley на российском рынке, отзывает в РФ 473 автомобиля Bentley Bentayga, реализованных с 2017 по 2022 год. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва машин с мотором W12 стал риск перегрева контактов электрических разъемов бензонасосов, расположенных в топливном баке. Это может повлечь за собой нарушение работы системы подачи топлива, вплоть до ее полного отказа и неожиданной остановки автомобиля.

Водители могут заметить ухудшение динамических характеристик автомобиля с появлением предупреждения «Неисправность привода» на комбинации приборов. Также возможны проблемы с пуском двигателя, а в худшем случае — самопроизвольная остановка работающего мотора, что может привести к созданию аварийной ситуации, рассказали в Росстандарте.

Впрочем, сведения о каких-либо травмах, пожарах или дорожных инцидентах, произошедших в результате этой проблемы, у компании ООО «АГР» отсутствуют.

На всех отозванных Bentayga в дилерских центрах проверят и при необходимости заменят фланец модуля подачи топлива и электрические компоненты питания топливных насосов на новые, улучшенного дизайна. Новые компоненты сконструированы с большим запасом по электрической нагрузке, что исключает их перегрев, отмечается в сообщении. Все работы будут бесплатными для владельцев, пишут "Известия".

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