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В РФ определят единое время запрета на шум дома

23 октября 2023 09:26
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в РФ определят единое время запрета на шум дома

Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму 23 октября, выяснили «Известия». Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00. Изменения коснутся и соблюдения закона: жильцы смогут на собраниях выбирать ответственного, который получит право составлять акты нарушения закона и предавать их в правоохранительные органы. Также законодатели предлагают штрафы для нарушителей — максимальная сумма составит 500 тыс. рублей.

В России планируют установить для всех регионов время запрета на шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября. С документом ознакомились «Известия».

Пока каждый регион устанавливает время самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Новый проект предполагает, что жильцы смогут «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК) для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины».

Вопрос единого законодательства в этой сфере обсуждается уже не первый год. В 2022-м в Госдуму уже вносили законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время. Но, чтобы он мог эффективно действовать, региональных законов о тишине мало — нужен федеральный документ, писали «Известия».

 

 

В феврале 2023 года депутаты внесли в ГД проект, по которому УК получали право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности («составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти»).

Теперь проект доработали с правительством, рассказал один из разработчиков первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев. Кроме того, поправки в КоАП о штрафных санкциях для нарушителей тишины направлены на отзыв кабмина, сообщил он.

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