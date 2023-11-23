В правительстве одобрили запрет экспорта твердой пшеницы и квоты на зерно

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Таможенная подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза РФ о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из России сроком на полгода, сообщила пресс-служба кабмина.

Запрет – с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Это необходимо для продовольственной безопасности и сдерживание роста цен "на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", – сообщили в пресс-службе.

Одновременно одобрено предложение Минсельхоза и Минэкономразвития о квоте на вывоз пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи в объеме 24 млн тонн за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

РФ в этом сезоне – с 1 июля по 10 ноября – по сравнению с прошлогодним увеличила в 13 раз экспорт твердой пшеницы для производства макаронных изделий, заявил ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Поставки выросли с 52 тыс. тонн до 657 тыс. тонн. "Видимо, по этой причине Минсельхоз решил инициировать закрытие экспорта", – сообщил Злочевский.

"По-прежнему закупает эту пшеницу Италия. Есть поставки и в Турцию", – сказал Злочевский. По его мнению, запрет экспорта лишит стимулов к производству сортов твердой пшеницы, поскольку затраты на ее в два раза больше, чем на производство мягких сортов.

Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и 18-е место в мировом рейтинге экспортеров продовольствия, пишет Смотрим.