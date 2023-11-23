Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
Турция решила затянуть сроки и пока не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.16
0.29
EUR 96.15
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные

В правительстве одобрили запрет экспорта твердой пшеницы и квоты на зерно

23 ноября 2023 12:16
113
В правительстве одобрили запрет экспорта твердой пшеницы и квоты на зерно

Таможенная подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза РФ о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из России сроком на полгода, сообщила пресс-служба кабмина.

Запрет – с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Это необходимо для продовольственной безопасности и сдерживание роста цен "на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке", – сообщили в пресс-службе.

Одновременно одобрено предложение Минсельхоза и Минэкономразвития о квоте на вывоз пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи в объеме 24 млн тонн за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

РФ в этом сезоне – с 1 июля по 10 ноября – по сравнению с прошлогодним увеличила в 13 раз экспорт твердой пшеницы для производства макаронных изделий, заявил ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Поставки выросли с 52 тыс. тонн до 657 тыс. тонн. "Видимо, по этой причине Минсельхоз решил инициировать закрытие экспорта", – сообщил Злочевский.

"По-прежнему закупает эту пшеницу Италия. Есть поставки и в Турцию", – сказал Злочевский. По его мнению, запрет экспорта лишит стимулов к производству сортов твердой пшеницы, поскольку затраты на ее в два раза больше, чем на производство мягких сортов.

Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и 18-е место в мировом рейтинге экспортеров продовольствия, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
474
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
1767
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
542
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
585
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
436
Весь список