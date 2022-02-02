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В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года

2 февраля 2022 09:24
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В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года

В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года, сообщает ТАСС. Церемония началась в Олимпийском парке на севере столицы КНР. Всего в эстафете будут участвовать около 1200 человек в возрасте от 14 до 86 лет. Факелоносцы представят различные слои населения – от школьников и студентов до представителей науки, культуры, сфер образования и здравоохранения.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. С 4 по 13 марта также будет проходить Паралимпиада.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит серьезных рисков в проведении зимней Олимпиады в Пекине с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.

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