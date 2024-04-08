В Оренбургской области остаются подтопленными более десяти тысяч домов

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В Оренбургской области на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок, сообщили в правительстве региона.

"За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей, пишет РИА Новости. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", - говорится в сообщении.

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.