В России могут запретить смену пола до конца июля

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Обращаясь к россиянам в своем телеграм-канале по случаю Дня семьи, любви и верности, председатель Государственной думы Вячеслав Володин уточнил планы по принятию нижней палатой закона о запрете смены пола.

По его словам, это произойдет уже в июле. "В течение июля примем решение о запрете смены пола", – написал Володин. "С праздником! Счастья и любви!" – добавил он.

Председатель Госдумы напомнил о предыдущих шагах законодателей, объясняемых стремлением защитить "институт брака как союз мужчины и женщины" – формулировка, используемая в текущей версии Конституции РФ. Это, написал Володин, законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии.

СМИ сообщали в конце июня, что юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на законопроект, запрещающий любые не связанные с устранением врожденных физиологических аномалий медицинские вмешательства по смене пола. В частности, по их мнению, он может нарушать права людей с медицинским диагнозом "транссексуализм".

На момент написания этой заметки из карточки законопроекта в базе данных Госдумы следует, что профильный комитет пока не представил документ на рассмотрение Совета Госдумы ко второму чтению, пишет Смотрим.