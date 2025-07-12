В Москве задержан водитель, сбивший пятерых на Бережковской набережной

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Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, совершившего наезд на пятерых пешеходов на Бережковской набережной. Среди пострадавших оказалось двое детей.

Во время задержания 23-летний мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении него возбуждено уголовное дело ,об этом столичное управление МВД сообщило в Telegram-канале.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, автомобиль зафиксировали дорожные камеры.

Вечером 11 июля на западе Москвы водитель кроссовера наехал на переходивших дорогу людей, в результате пострадали пять человек, включая двоих детей в возрасте 8–10 лет.

Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, в состоянии средней степени тяжести, пишет Смотрим.