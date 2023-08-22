В Москве после инцидента в машине каршеринга возбуждено уголовное дело

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В шприце, уколовшем ребенка в автомобиле сервиса каршеринга BelkaCar, находился мефедрон, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила во вторник, 22 августа, пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

«В столичную полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. В нем, согласно проведенной экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на портале «МВД Медиа».

Таким образом, правоохранительные органы подтвердили информацию «Известий» о содержании в шприце запрещенного наркотического вещества.

По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»)

Расследование продолжается.

Инцидент произошел 18 августа около 13:00, когда 46-летний водитель со своей семьей воспользовался автомобилем каршеринга Geely. Его 10-летняя дочь села на заднее сиденье.

Когда семья приехала к ТРЦ «Крокус», девочка стала выходить из машины и почувствовала укол в икру, затем у девочки пошла кровь. Оказалось, что под задним диваном автомобиля был воткнут шприц с иглой, наполненный на два кубика неизвестной жидкостью светло-бежевого цвета.

На этом же автомобиле семья приехала в травмпункт в Крылатском. О произошедшем мужчина сообщил в службу 112.