В Москве мужчина с ножом набросился на людей в продуктовом магазине

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В продуктовом магазине у Хорошевского шоссе мужчина ранил продавцов и покупателей.

"На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы и попытался задержать нападавшего. Злоумышленник не подчинился требованиям полицейских. Им пришлось применить табельное оружие, после чего его удалось задержать", – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

До приезда сотрудников полиции мужчина ранил нескольких человек – посетителей и продавщиц магазина. Некоторых пострадавших экстренно госпитализировали. По предварительной информации, нападавший живет недалеко от места происшествия. Собеседник агентства не уточнил, в каком состоянии находится подозреваемый.