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В Минцифры уточнили, какие сервисы VPN заблокируют в РФ

12 ноября 2023 10:12
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В Минцифры уточнили, какие сервисы VPN заблокируют в РФ

Блокировке в РФ подвергнутся конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как представляющие угрозу безопасности функционирования интернета. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, появившееся в распоряжении агентства.

«Может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов, <...> которые определены как угроза», — сообщили в ведомстве.

По данным Минцифры, наличие или отсутствие опасности определит решение экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, пишет РГ.

Согласно документу, ограничение доступа к информации в сети, доступ к которой запрещен законом, определяется как угроза безопасности функционирования «всемирной паутины».

До этого зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор просьбой заблокировать в России более 50 VPN-сервисов.

Ранее Хинштейн поставил точку в вопросе о запрете VPN в России.

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