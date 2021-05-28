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В Минсельхозе не ожидают дефицита яиц в России

28 мая 2021 10:44
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В Минсельхозе не ожидают дефицита яиц в России

Дефицита яиц птицы на внутреннем российском рынке не ожидается. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — уточняется в заявлении ведомства, передает ТАСС.

Ранее, в пятницу, появилась информация о том, что в России куриные яйца могут стать дефицитными. Причиной «Ведомости» называли резкое снижение цен на продукцию.

По данным издания, вопрос закупочных цен на яйца обсуждался на совещании в Министерстве промышленности и торговли России.

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева пояснила, что ретейлеры закупают яйца по цене 36–45 рублей за десяток без учета НДС, при себестоимости в сумму около 49–52 рублей, отмечает «Газета.ру». Как заключила специалист, в убыток себе предприятия отрасли работать не смогут.

18 мая по итогам совещания первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить оценки рисков роста цен для населения. На совещании представители ведомств доложили о принимаемых мерах по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, свинину и курицу, яйца.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты питания. Он подчеркнул, что рост вызван экономическими причинами, но не относится к пандемии коронавируса и уровню производства, пишут "Известия".

Теги: продукты цены яйца

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