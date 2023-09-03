В Минобороны рассказали об отпусках мобилизованных

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Минобороны РФ направило ответ на запрос председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Копия документа опубликована в телеграм-канале Останиной.

Депутат, отреагировав на поступившее к ней обращение уполномоченного по правам человека в Республике Коми Веры Железцовой, хотела выяснить порядок предоставления мобилизованным положенны им регулярных отпусков и сроки ротации воинских подразделений на линии соприкосновения.

В ответе оборонного ведомства сказано, что отпуска военнослужащим, призванным по мобилизации, предоставляются. Ранее было принято решение о предоставлении отпусков сроком не менее 14 дней (без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска) не реже раза в полгода.

При этом распорядок отпусков разрабатывается начальником штаба, с учетом выполнения задач, стоящих перед воинской частью. Он же принимает решения о предоставлении отпусков "с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью".

График отпусков военнослужащих может быть скорректирован командирами в зависимости от оперативной обстановки в зоне СВО, уточнили в Минобороны.

Что касается ротации мобилизованных, то она проводится "с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО". При этом предоставить конкретные данные о ротации в ведомстве не могут, так как они засекречены, пишет Смотрим.