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В Кремле привели подробности об указе Путина о помиловании 52 россиянок

12 марта 2024 12:54
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В Кремле привели подробности об указе Путина о помиловании 52 россиянок

Указ о помиловании президентом России Владимиром Путиным женщин к 8 Марта был закрытый. Такие подробности привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий опубликовали в Telegram-канале «Осторожно media».

До этого в некоторых средствах массовой информации появились данные о том, что глава государства помиловал 52 россиянки, которые были осуждены. Указ президента был скрыт.

Правозащитница и член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева разъяснила в Telegram-канале, что 52 женщины в списке помилованных — те, кто успел написать прошение о помиловании после декабрьской встречи Путина с членами СПЧ, пишет Лента.

Как писало РИА Новости, прошения о помиловании коснулись беременных или имеющих несовершеннолетних детей женщин, а также тех, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

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