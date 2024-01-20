В Кремле пока не называют точную дату визита Путина в Турцию

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Кремль пока не называет конкретную дату поездки президента РФ Владимира Путина в Турцию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал "своевременно сообщить" об этом.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что власти страны ожидают Путина в Турции 12 февраля. Подробностей там не приводилось.

19 января Песков сообщил, что даты визита российского лидера в Турцию пока не определены, они согласуются по дипломатическим каналам, пишет Смотрим.

14 декабря прошлого года Путин сообщил о планах посетить республику в начале 2024 года и выразил надежду, что в это время ему удастся встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.