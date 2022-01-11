В Кремле оценили прошедшие переговоры России и США

183

В Кремле не видят повода для оптимизма после переговоров России и США, которые прошли в Женеве 10 января. Об этом во вторник, 11 января, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял Россию на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. <...> Но это не процесс ради процесса, здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкое понимание, картину, где мы находимся с американцами. Пока выводы делать невозможно», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что каких-то четких сроков по дальнейшим консультациям не установлено. Также непонятно, сколько всего будет раундов переговоров, пишут "Известия".

«Есть позиция России — нас не устроит затягивание процесса. Есть вчерашний раунд, он дал основной срез картины. Дополнено это будет на днях. После этого можно будет понимать, в какую сторону двигаться. Это все будет понятно по завершении следующих двух раундов», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что речи о встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не идет.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

Рябков оценил переговоры как сложные, долгие и конкретные. По его словам, стороны не пытались обойти острые углы. Также замминистра указал, что Москва надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва видит базу для достижения договоренностей с НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности, Россия выступает за продолжения диалога, чтобы работа «не свернулась». Россия призывает США к максимальной ответственности в нынешний момент и считает, что недооценивать риски нельзя, указал Рябков. При этом он отметил, что профессиональный разговор настраивает на оптимистичный лад, но «тем не менее, главные вопросы подвешены».