В Кремле не стали комментировать просьбу Пугачевой внести ее в список иноагентов

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать обращение советской и российской певицы Аллы Пугачевы к Минюсту России с предложением внести ее в список иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным.

«Я не буду комментировать никак эту тему», — сказал он журналистам.

А на вопрос о том, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, Песков ответил, что не думает, «что это тот вопрос, который относится к Кремлю».

Соответствующее обращение Пугачева разместила накануне.

16 сентября Минюст внесло в реестр физлиц-иноагентов Максима Галкина. Указывалось, что Галкин имеет источник финансирования на Украине, пишут "Известия".