В Госдуму поступило предложение о введении налогового вычета за путевки в детские лагеря

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Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму предложение о введении налогового вычета за путевки в детские лагеря, текст законопроекта есть в электронной думской базе данных.

Депутаты указали на высокую стоимость путевки при том, что сейчас налоговый вычет за оплату детского отдыха и оздоровления не предусмотрен, пишет Смотрим.

"...Компенсация части затрат на ее [путевки – Прим. ред.] приобретение будет способствовать более активному использованию данного вида детского отдыха и туризма", – отмечается в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, социальный налоговый вычет за оплату детских путевок в места отдыха и оздоровления могут получить налогоплательщики – родители, дедушки, бабушки, опекуны и попечители. Ребенку должно быть меньше 18 лет.

Для получения вычета путевка не должна быть оплачена за счет иных средств, например, работодателем.

Ранее в Госдуме рассказали, что в России в 2025 году изменятся правила налоговых вычетов. В частности, увеличится величина возврата по имущественному налоговому вычету.