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В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с благотворительными сайтами

23 сентября 2024 13:34
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В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с благотворительными сайтами

Мошенники создают фальшивые благотворительные сайты, где просят доверчивых россиян сделать пожертвования. Об этом 23 сентября в беседе с «РИА Новости» рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам депутата, за последнее время случаи обмана таким образом участились. Так, злоумышленники предлагают людям сделать пожертвования якобы на помощь пострадавшим от стихийных бедствий или пациентам с тяжелыми заболеваниями.

При этом веб-страницы, которые создают аферисты, выглядят очень убедительно. Как правило, на них размещают фотографии реальных людей и их истории, пишут "Известия".

«Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся, поэтому любую информацию, опубликованную в Сети, нужно тщательно проверять», — предупредил Немкин.

 

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