В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость

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В России могут запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику.

Такая норма содержится в поправке к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, которую разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, предлагается запретить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков, а также о способах суицида. Также под запрет могут попасть игры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Запрещается и пропаганда ЛГБТ.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <...> не должны содержать информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", — указано в документе.

Новую статью с уточнениями предлагается внести в закон об информации.