В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей

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Предложение о запрете публичного упоминания запрещенных в России соцсетей, включая призывы подписываться на такие платформы, выдвинул депутат Государственной Думы Антон Горелкин.

"Следует запретить рекламу (подобных соцсетей), в частности – любые публичные упоминания названий этих платформ", – написал он в своем Telegram-канале, отметив, что на данный момент многие звезды шоу-бизнеса предлагают оформлять подписки на запрещенные в России платформы, не думая, "какие риски это несет для их аудитории", пишет Смотрим.