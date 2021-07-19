В Госдуме предложили выплачивать пособие пожилым гражданам за вакцинацию

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В Госдуме предложили выплачивать пособие пожилым гражданам за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в тексте письма депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Олега Котякова.

В письме депутат отметил, что в настоящий момент в стране нет единого федерального стимулирующего решения, хотя власти ряда регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых граждан.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — цитирует Власова RT.

По словам депутата, введение данных пособий может стать значительной мерой поддержки и стимулом для пожилых граждан в вопросе вакцинации.

Ранее, 14 мая, в Совфеде поддержали идею выплаты пенсионерам пособий для покупки средств индивидуальной защиты от коронавируса, пишут "Известия".