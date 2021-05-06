В ГосДуме предложили ввести госмонополию на ловлю и сбыт осетровых рыб

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Фракция социалистов готова разработать и внести в Госдуму поправки в Уголовный и Гражданский кодексы России, которые предусматривают ужесточение ответственности за незаконный лов и сбыт браконьерской рыбопродукции, сообщил председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции «СР» Сергей Миронов.

Об этом парламентарий заявил в Конаковском филиале ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства и океанографии (Тверская область), где присутствовал на выпуске в водную среду 135 тыс. мальков волжской стерляди.

«Это часть большой и важной работы по восстановлению популяции осетровых. Прежде Волга и ее притоки отличались изобилием стерляди, о чем в середине XIX века писал известный знаток рыбных богатств России писатель Леонид Сабанеев. А сегодня дела таковы, что эта рыба занесена в Красную книгу и вопрос стоит о возможной утрате человечеством генетического фонда осетровых», - подчеркнул депутат.

Среди основных причин сокращения численности вида лидер социалистов особо отметил хищнические способы лова и браконьерство.

«Нужны самые суровые меры к тем, тем, кто преступно растрачивает богатство страны, обворовывая и своих сограждан и будущие поколения. Помимо ужесточения наказаний для браконьеров необходимо установить государственную монополию на добычу, обработку и реализацию осетровых, и соответствующий запрет на их коммерческий лов. Эта мера должна действовать по крайне мере вплоть до восстановления численности осетровых до уровня, который обеспечит заполнение естественных нерестилищ и полную загрузку рыбоводных хозяйств», - заключил Миронов.

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