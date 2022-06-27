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В Госдуме предложили лишать свободы за выезд с допуском к гостайне

27 июня 2022 13:16
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В Госдуме предложили лишать свободы за выезд с допуском к гостайне

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о введении наказания до семи лет лишения свободы за выезд из России гражданину, допущенному к гостайне. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Закон будет распространяться на граждан, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне, право которых на выезд из страны заведомо ограничено. За нарушение правил полагается штраф на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода за период от одного года до двух лет, либо лишение свободы на на срок до трех лет. Если правонарушение будет совершено группой лиц, то лишение свободы составит от трех до семи лет.

За незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих гостайну, также предусматривается денежное наказание либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Также комитет поддержал поправку о приравнивании к государственной измене перехода на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, в котором задействована Россия, пишет Газета.

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