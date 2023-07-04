В Госдуме предложили бесплатно подвозить городских детей до школы

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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о бесплатном провозе школьников к месту обучения не только в деревнях, но и городах.

"Бесплатная перевозка обучающихся в государственных и муниципальных организациях производится не только в сельских местностях, но и в городах вне зависимости от наличия общественного транспорта", – отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Не каждая семья имеет личный транспорт, и найти подходящую школу в пешей доступности довольно трудно. Поэтому у школьников возникает необходимость в ежедневном пользовании общественным транспортом, что весьма дорого, считает ЛДПР.

"Некоторые родители, опасаясь слишком высоких расходов или не имея возможности нести такие расходы вообще, вынуждены давать своим детям образование путем экстерната или дистанционного обучения. Данные виды образования имеют свои негативные стороны, которые могут сказаться на дальнейшем развитии ребенка", – подчеркивает ЛДПР.

Создание условий для получения детьми необходимых знаний – одна из основных целей государства, заключает партия, пишет Смотрим.