В Госдуме предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия

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В Госдуме предложили ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия. Поправки в кодекс об административных правонарушениях внесли члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Также депутаты предложили ввести штрафы за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению огнестрельного оружия. Одновременно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года, передает Радио Маяк.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.