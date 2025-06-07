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В Госдуме хотят отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

7 июня 2025 10:18
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В Госдуме хотят отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" готовят поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей, заявил РИА Новости лидер партии СРЗП, глава думской фракции Сергей Миронов.

"Мы считаем, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов. А для многодетных вообще его отменить. Будем скоро вносить такую поправку", — сказал он.

По словам Миронова, российские регионы постепенно отменяют критерии нуждаемости для многодетных семей. Депутат уточнил, что в 40 субъектах федерации доходы многодетных семей не учитываются при назначении местных льгот, но в остальных регионах они получают поддержку по нуждаемости, создавая неравенство прав многодетных граждан.

"В этой связи по-прежнему актуально предложение, которое "Справедливая Россия — За правду" вносила еще в 2023 году. О том, что нужен не только федеральный статус, но и единые для всей страны льготы для многодетных семей. При этом при назначении как региональных, так и федеральных мер поддержки никаких критериев нуждаемости для них быть не должно. В том числе это касается выплаты универсального пособия для семей с детьми", — добавил политик.

Парламентарий отметил, что часто встречается с многодетными. И они, по его словам, считают особенно несправедливыми критерии нуждаемости при выплате единого пособия.

"Многодетные семьи — основа и надежда нашей демографии. Они не должны ничего доказывать государству, они уже помогли в решении важнейшей для страны задачи, внесли свой вклад в демографический рост", — подчеркнул Миронов.

Такие семьи должны получать безусловную поддержку, заключил он.

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