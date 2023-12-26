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В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов

26 декабря 2023 18:44
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В Екатеринбурге пробки достигли редких 11 баллов

В Екатеринбурге пробки на дорогах достигли во вторник, 26 декабря, крайне редко наблюдаемых 11 баллов. Об этом сообщает в Telegram-канале портал E1 со ссылкой на данные картографического сервиса 2ГИС.

«11 баллов означают очень длинные пробки. История с 11-балльными пробками довольно редкая», — объяснили ситуацию в пресс-службе сервиса.

По словам представителей 2ГИС, информация о загруженности дорог формируется на основе поступающих от пользователей данных GPS. Таким образом, возможность пробок выше 10 баллов не исключена, если в городе много дорог, на которых движение затруднено или отсутствует, пишут "Известия".

 

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