В челябинской школе возобновили занятия после нападения ученика

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В челябинской школе возобновили занятия после нападения. 16 сентября подросток пришел на урок с молотком и ножом. Из здания немедленно эвакуировали детей и отправили домой.

«Проведение занятий возобновили в филиале челябинской школы № 68, где накануне ученик совершил нападение на других учащихся и учителей», – сообщили в пресс-службе минобразования.

Глава города Наталья Котова распорядилась провести классные часы в школах на тему получения психологической помощи.

Также стало известно, что для детей и родителей открыта горячая линия по номеру 8 800 302 33 39 и +7 351 729 99 49. Все желающие могут получить консультацию и помощь психолога.

Школьник напал на ровесников и педагогов 16 сентября. 13-летний подросток принес на уроки молоток и нож.

В результате пострадали четверо, включая учителя химии, которая пыталась защитить учеников.

Двум детям понадобилось оперативное вмешательство. Об их состоянии минздрав региона рассказал 17 сентября. Сейчас подростки находятся в реанимации, их состояние стабильно, пишет ФедералПресс.