В аптеках возник дефицит психотропных и жизненно важных лекарств

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В российских аптеках сокращается наличие сильнодействующих психотропных лекарств. В частности, стало меньше транквилизаторов и лекарств против эпилепсии.

В аптеках отмечен дефицит лекарств, которые входят в список жизненно важных. В целом из 20 сильнодействующих наркотических лекарств проблемы с доступностью возникают как минимум с восемью.

Так, лекарство против эпилепсии "Фризиум" от французской Sanofi можно купить всего в 56 аптеках по всей стране, причем в Москве – только в двух аптеках. Российский аналог "Клобазам" продают лишь в 150 аптеках страны.

В некоторых регионах полностью отсутствует транквилизатор "Золомакс" от латвийской Grindex, проблемы возникли и с российским аналогом "Алпразоламом".

Дефицит возник из-за того, что аптекам невыгодно продавать такие лекарства из-за жесткого контроля и регулирования цен, отмечает РБК. Лекарства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, отпускают только по рецепту.

При продаже такого лекарства фармацевты должны вносить в систему маркировки сведения о рецепте. Кроме того, аптеки должны иметь разрешение на продажу таких лекарств, хранить их в отдельных помещениях в сейфах.

За нарушение правил предусмотрены штрафы в размере до 200 тыс. руб., а в ряде случаев – уголовная ответственность.

В итоге приобрести указанные лекарства можно только в государственных аптеках. Минздрав отмечает, что госконтроль не препятствует продажам, пишет Смотрим.