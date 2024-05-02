В АКОРТ сообщили о росте интереса покупателей к российским винам

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Покупатели в торговых сетях стали чаще интересоваться российскими винами, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли 2 мая.

«Мы наблюдаем органический рост интереса потребителей к российским винам, на которые приходится более половины всего реализуемого объема винной продукции в торговых сетях. Отечественные вина лидируют в бюджетном ценовом сегменте, также растет интерес потребителей к винам нижнего ценового сегмента из стран Латинской Америки (Чили, Аргентины), ЮАР, Армении, Азербайджана», — рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, у европейских вин, на которые приходится не более трети от объема продаж импортного вина, есть свой лояльный потребитель.

При этом, по мнению эксперта, изменение акцизов вряд ли приведет к резким одномоментным перепадам спроса.

«Мы скорее ожидаем плавный устойчивый и системный рост спроса на российскую продукцию по мере развития отечественной винодельческой индустрии в ближайшие годы», — заключил Караваев.

С начала текущего месяца в три раза увеличился размер акциза на тихие и игристые вина.