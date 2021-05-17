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Угнали машину отца Виктора Цоя

17 мая 2021 13:13
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Угнали машину отца Виктора Цоя

Неизвестный угнал автомобиль у 83-летнего отца рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге, ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Неизвестный злоумышленник угнал автомобиль "Фольксваген" синего цвета у 83-летнего Роберта Цоя в Калининском районе. Ущерб составил 245 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что речь идет об отце рок-музыканта Виктора Цоя.

По его словам, автомобиль похитили 15 мая после того, как он припарковал машину на Гражданском проспекте. Ведется проверка.

По уточнённым данным, автомобиль отца Виктора Цоя, о похищении которого он заявил, нашли на Гражданском проспекте в Петербурге, вряд ли это был угон, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Теги: Виктор Цой угон ЧП

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