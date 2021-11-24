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Ученые и экипаж арестованного  судна "Академик Иоффе" прибыли в порт Калининграда

24 ноября 2021 23:05
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На борту, прибывшего в Россию судна, также находится капитан Андрей Зыбин.

Ученые и экипаж судна "Академик Иоффе" прибыли в порт Калининграда, сообщило министерство науки и высшего образования России, передает РИА Новости.

"Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" успешно прибыло с научной группой и экипажем судна "Академик Иоффе" на территорию Российской Федерации в порт Калининграда", - говорится в сообщение пресс-службы министерства.

На борту, прибывшего в Россию судна, также находится капитан Андрей Зыбин. Он прибыл с целью участия в работе Комиссии министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению проверки фактов, связанных с ситуацией, сложившейся с судном "Академик Иоффе" в порту Сканен (Королевства Дания). После участия в комиссии и получения консультаций, планируется его возвращение обратно на судно.

 

Фото:   CC BY 2.5 / Victor Morozov / R/V Akademik Ioffe in the Frobisher Ba / РИА Новости

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