Ученые и экипаж арестованного  судна "Академик Иоффе" прибыли в порт Калининграда

Ученые и экипаж судна "Академик Иоффе" прибыли в порт Калининграда, сообщило министерство науки и высшего образования России, передает РИА Новости.

"Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" успешно прибыло с научной группой и экипажем судна "Академик Иоффе" на территорию Российской Федерации в порт Калининграда", - говорится в сообщение пресс-службы министерства.

На борту, прибывшего в Россию судна, также находится капитан Андрей Зыбин. Он прибыл с целью участия в работе Комиссии министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению проверки фактов, связанных с ситуацией, сложившейся с судном "Академик Иоффе" в порту Сканен (Королевства Дания). После участия в комиссии и получения консультаций, планируется его возвращение обратно на судно.

