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Выставка фотографий Александра Родченко в "ЗИМ Галерее" в Самаре

13 мая 2024 09:58
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Выставка фотографий Александра Родченко в "ЗИМ Галерее" в Самаре

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка фотографий Александра Родченко из фондов МАММ

13 мая в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» состоится открытие фотовыставки «Индустриальный мир Александра Родченко» из коллекции «Мультимедиа Арт Музея», Москва. В экспозицию вошли более 50 работ выдающегося фотографа-авангардиста, объединенные важной для искусства ХХ века темой индустриализации. Куратор выставки - Армен Арутюнов.

Александр Родченко – один из главных представителей русского авангарда и основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР. Экспериментатор и новатор в области живописи, графики, художественного плаката, скульптуры, кино и театра начал заниматься фотографией только в 1924 году, будучи уже сформировавшимся художником, но именно этот вид искусства принес Родченко мировую известность.

На выставке в «ЗИМ Галерее» представлено 56 снимков из фондов Мультимедиа Арт Музея, обладающего крупнейшей в России коллекцией работ Александра Родченко. Экспозиция состоит из тематических блоков, посвященных энергетике, печати и связи, производству автомобилей, работе фабрики-кухни и другим объектам индустриализации.

В день открытия экскурсию по экспозиции проведет куратор выставки и «ЗИМфеста» Армен Арутюнов.

«ЗИМфест. Наследие модернизма» – новый проект в сфере культуры ЖК «ЗИМ Галерея». Жилой комплекс формирует не только новый архитектурный образ локации, но и богатую культурную повестку для Самары. В рамках ЗИМфеста пройдет более 30 мероприятий: от городских экскурсий до выставок и открытых концертов, которые познакомят самарцев с разными гранями модернизма и представленная экспозиция одна из этих редких возможностей.

Индустриальный мир Родченко – это не только механизмы и здания, кропотливые описания производственных процессов и выразительные ритмы новой эпохи. За всем этим стоит человек.

 «Снимок с вновь построенного завода для нас не есть просто снимок здания, – писал Родченко в журнале «Новый ЛЕФ» в 1928 году. – Новый завод на снимке не простой факт, а факт гордости и радости индустриализации Страны Советов, и это надо найти, «как снять».

Его экспериментальные ракурсные снимки 1920–1930-х были новаторскими.

Он снимал новую архитектуру Москвы, конструктивистские работы выдающихся архитекторов Александра Веснина, Моисея Гинзбурга, Ивана Жолтовского, Константина Мельникова. Показывал сборку автомобилей на заводе АМО (будущем ЗИЛе), генераторы на московской электростанции, производство электрических лампочек, инженерные сооружения Владимира Шухова. Родченко верил, что будущее – за индустриальным миром.

В 1920–1930-х в Самаре была та же картина, что мы видим на московских и нижегородских снимках Родченко: сетчатые шуховские башни, модернистская фабрика-кухня, огромные цеха с тысячами рабочих, лесозаготовки на берегу Волги. Не хватало лишь гения Александра Родченко, который мог бы запечатлеть эту раннесоветскую индустриальную романтику нашего города.

Выставка продлится до 30 июня.

6+

Вход свободный.

Культурный центр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж.

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