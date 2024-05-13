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Жители Самарской области активизировались в поиске работы

13 мая 2024 09:53
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Жители Самарской области активизировались в поиске работы

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда по итогам апреля и выяснили, что жители Самарской области стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. За месяц рынок труда наполнился более 107 000 кандидатами. Это на 7% больше, чем в прошлом году в это же время.

 

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой весной выросла на 7,3% по сравнению с прошлым годом. В свою очередь аналитика рынка труда за последние 30 дней показывает, что жители ПФО оказались более активными – здесь число вакансий в целом по округу выросло на 11%.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в Поволжье ищут работу сейчас жители Мордовии – они разместили или обновили на 19% больше резюме, чем весной 2023 года. На втором месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Чувашии, они увеличили свою активность на 16%, на третьем – соискатели из Удмуртии (+15% новых резюме). Соискатели из Самарской области также активно ищут работу в преддверии лета и увеличили число новых резюме на 7% по сравнению с прошлым годом.

 

Рейтинг регионов ПФО по активности местных жителей, желающих найти работу весной 2024 года, по данным hh.ru:

Регион

Динамика резюме по сравнению с прошлым годом

Самарская область

7%

Республика Марий Эл

8%

Нижегородская область

8%

Кировская область

11%

Республика Башкортостан

11%

Республика Татарстан

11%

Саратовская область

11%

Ульяновская область

11%

Пензенская область

13%

Пермский край

14%

Оренбургская область

14%

Удмуртская Республика

15%

Чувашская Республика

16%

Республика Мордовия

19%

 

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Самарской области оказались представители сельского хозяйства (число новых резюме выросло на 15% относительно весны прошлого года), рабочий персонал (+12%), а также представители сферы инвестиций (+10%) и строители (+10%). Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии летних каникул и отпусков представители сферы автомобильного бизнеса (+9% новых соискателей). Увеличил активность и топ-менеджмент.

При этом есть сразу девять профессиональных сфер, где соискатели стали менее активными в преддверии летних отпусков. Так, активность соискателей за месяц стала меньше в сфере туризма. Местные жители стали реже искать работу в закупках, фитнесе, медицине и продажах. Упала популярность работы у жителей Самарской области и в сфере страхования, розничной торговли, а также обслуживающего и административного персонала.

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