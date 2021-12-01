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Церемония прощания с Александром Градским проходит в театре "Градский холл" в Москве. Как сообщает РИА Новости, почтить память певца и композитора пришли члены семьи, его ученики, коллеги, актеры театра, где артист семь лет проработал художественным руководителем.

Ранее было объявлено, что траурная церемония пройдет в частном формате.

В фойе театра установлен черно-белый портрет молодого Градского. Гроб установили на сцене в окружении венков. На большом экране демонстрируют фотографии Градского в разные годы. Гражданская панихида продлится два часа, после чего траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище столицы, где пройдут похороны.

Напомним, Александр Градский скончался в минувшее воскресенье. Ему было 72 года.